Periodista Yajaira Iglesias ganó Premio Regional de Periodismo 2019 en Zulia

Con el trabajo “Municipio Insular Padilla está al borde del aislamiento y la deseperanza”, la comunicadora social retrató la vida de los habitantes de las islas que alguna vez fueron parte del atractivo turístico de la región y que hoy en día presentan un paisaje desolado

Por un reportaje titulado “Municipio Insular Padilla está al borde del aislamiento y la desesperanza”, publicado por este rotativo el 17 de octubre de 2018, será premiada con el Premio Regional de Periodismo 2019, mención honorífica, la corresponsal de este medio en el estado Zulia, Yajaira Iglesias.

El trabajo retrata la vida de los habitantes de las islas ubicadas en el municipio Insular Padilla y la falta de comunicación terrestre con su municipio vecino, Mara.

“Fue una grata experiencia recorrer las islas y ver de primera mano lo desolado que están quedando esos espacios que otrora eran el mayor atractivo turístico de la región. Hablar con sus residentes y constatar lo duro que es vivir sin supermercados, bancos, universidades y sin poder buscar ese apoyo en Maracaibo, porque no hay forma de salir de allá por tierra y las lanchas ya no existen. Ojalá este proyecto de construir un puente que una a Isla de Toas con Mara se concrete o de lo contrario no le doy 10 años a esas islas para que queden totalmente desoladas» , expresó la periodista.

RECONOCIMIENTO

El director de la Oficina de Información y Prensa del Ejecutivo del estado Zulia (Oipeez), Juan García, dijo que elegir a los ganadores de esta nueva edición fue una ardua labor. El jurado estuvo inmtegrado por la profesora de LUZ Bertha Argüello, Armando Reyes, profesor de URBE, Elenie Portillo, profesor de la Universidad Cecilio Acosta (Unica), Nivia Montero, representante del CNP seccional Zulia (CNP), Adriana Bermúdez, docente de la UBV, y Juan García en representación del gobierno regional.

Los premios y reconocimientos serán entregados el jueves 27, Día del Periodista, en el Teatro Baralt de Maracaibo.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía

