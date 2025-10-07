Periodistas de oposición rechazan convertir a Venezuela en territorio de guerra

Periodistas que han estado siempre del lado de la oposición política de Venezuela, se juntaron y presentaron una carta en la que rechazan convertir a Venezuela en territorio de guerra. Al respecto el Presidente Nicolás Maduro expresó que es una reacción natural que representa el sentir del pueblo venezolano, aunque haya sido sorprendido con este pronunciamiento de parte de quienes se han dedicado a generar información antagónica a su gobierno.

Durante el segmento «Zona Digital», de su programa de todos los lunes Con Maduro+, edición No.93, la periodista y presidenta de TeleSUR, Patricia Villegas, consultó al Mandatario nacional sobre el tema para conocer su posición al respecto.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dijo que los empresarios, los cultores, los poetas, los trabajadores, los campesinos, los pescadores y ahora los periodistas, quieren la paz para el país.

«Sí, me sorprendí, claro que me sorprendí, pero me sorprendí positivamente de ver como un conjunto de periodistas, que han sido antagónicos entre ellos mismos, durante estos últimos 20 años y que tienen distintas posiciones en relación al gobierno, a la Revolución Bolivariana; todos se pusieron unidos y al unísono, en una sola voz, para rechazar cualquier agresión militar contra Venezuela», explicó el Presidente Maduro sobre el recibimiento de la noticia.

El Jefe de Estado reiteró que los asuntos internos de los venezolanos solo deben ser atendidos y resueltos por los venezolanos. También explicó que las múltiples encuestas nacionales e internacionales, realizadas, indican que el 88 al 94% de los venezolanos y venezolanas rechazan y repudian las amenazas militares de Estados Unidos contra Venezuela.

A criterio del Dignatario nacional, en el país se ha constituido un poderoso consenso de toda la nación venezolana por la paz, por el derecho a la vida. «Bienvenido, siempre bienvenido el consenso, si es para avanzar en función de lo que es el sagrado derecho del pueblo venezolano a la paz. Que nadie amenace a Venezuela.

T y F/Prensa Presidencial