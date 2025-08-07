Más de 100 personas fueron beneficiados durante jornada del Plan Justicia Igualdad y Soberanía en Cojedes

El pasado martes 5 de julio se llevó a cabo una Jornada de Salud Integral en el Consultorio Popular (CPT) II BM Palmero, ubicado en el municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, como parte del Plan Justicia, Igualdad y Soberanía. Esta actividad se enmarca en las cinco transformaciones integradas a las 7T, orientadas a fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y priorizar la atención primaria a las comunidades.

Durante la jornada, más de 100 habitantes de las comunidades Boca Toma, Altos de Palabra, Barro Negro y El Picure recibieron atención médica en diversas especialidades, incluyendo medicina general, pediatría, oftalmología y fisiatría. Además, se ofrecieron servicios de vacunación y entrega gratuita de medicamentos, garantizando el acceso a tratamientos esenciales para la población.

Esta acción representa un avance significativo en la consolidación de un SPNS más justo, equitativo y soberano, y reafirma el compromiso del presidente Nicolás Maduro y de la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, con el bienestar del pueblo venezolano, llevando atención médica directa y gratuita a cada rincón del país.

F/MPPS