Pescadores se despliegan en Cabo San Román en defensa de la soberanía nacional

Más de mil pescadores y pescadoras del estado Falcón, junto a las autoridades de seguridad, se encuentran desplegados en el Cabo de San Román para comenzar a hacer presencia en cada uno de los puestos de costas de la Venezuela azul con la finalidad de defender la soberanía nacional. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV).

Loyo destacó que este despliegue es para decirle a la nación y al mundo «el ejercicio de nuestra soberanía y así expresar la voz del pueblo venezolano en la Venezuela Azul, en nuestro Mar Caribe» desde un faro que está ubicado en la península de Paraguaná y que representa el punto más septentrional de la Venezuela continental.

Resaltó que los trabajadores del mar están con pancartas y cartelones para dar un mensaje contundente al mundo de que el país es «un territorio de paz» y denuncia «la escalada injerencista e imperialista que se quiere aplicar en contra de todo el pueblo venezolano» y así ser los primeros centinelas de la nación, «para que desde el ejercicio de la soberanía marítima estén alertas, organizados y articulados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la activación de la Milicia Pesquera».

El Cabo San Román se encuentra a 112 kilómetros (km) al norte de la ciudad de Coro y, en términos de proyección, a 42 km de Aruba y las Islas Aves.

F/VTV