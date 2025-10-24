Pescadores venezolanos mantienen su labor pese a amenazas en el Mar Caribe

El ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, afirmó que los pescadores venezolanos continúan su faena con normalidad, pese a las recientes amenazas de Estados Unidos en el Mar Caribe. Aseguró que el sector pesquero ha demostrado firmeza y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Durante su participación en el programa “Sin Truco Ni Maña”, conducido por la diputada Tania Díaz, el ministro destacó la respuesta patriótica del pueblo pescador, que ante las presiones externas “salió a fijar posición en respaldo a Venezuela”.

Loyo subrayó que el país cuenta con una de las costas caribeñas más extensas y ricas de la región, con más de 4.200 kilómetros de litoral, y recordó que el Mar Caribe figura entre los diez mares más importantes del planeta por su biodiversidad y abundancia de recursos marinos.

El titular de Pesca y Acuicultura resaltó además la importancia de la pesca artesanal, que representa cerca del 40 % de la producción mundial y genera empleo a más de 90 millones de personas en el país, consolidándose como un pilar económico y social para las comunidades costeras.

Por su parte, Reimiris Marval, vocera del Sector Pesquero y Acuícola del estado Anzoátegui, aseguró que los trabajadores del mar mantienen sus labores activas y ahora se encuentran organizados en la Milicia Pesquera Bolivariana. “Hoy más que nunca, el pueblo pescador se siente orgulloso, protagonista y valorado. Somos ejemplo de fortaleza”, expresó.

Marval reafirmó que el sector apuesta por la paz, aunque se mantiene alerta ante cualquier escenario. “Queremos paz, pero no tenemos miedo; estamos listos para defender nuestra soberanía”, concluyó.

