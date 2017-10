Pescadores y acuicultores deben organizarse en Conppa

Para acceder a los planes de incentivo a la producción en el área

El ministro de Pesca y Acuicultura, Orlando Maneiro Gaspar, llama a los pescadores y acuicultores que aún no se han conformado en Consejo de Pescadores y Acuicultores (Conppa) a que inicien las acciones a fin de concretar su organización en esta instancia de Poder Popular, y procedan a la brevedad a registrarse ante el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca) de la entidad en la cual adelantan su actividad productiva.

El titular del despacho pesquero resaltó que el ministerio de Pesca y Acuicultura (Min-Pesca), rige el registro de los Conppa, ente rector para esta materia de acuerdo al Art. 82 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, ratificando que estar organizado en Conppa es requisito indispensable para acceder a los planes de incentivo a la producción que adelanta el Gobierno Bolivariano a través de Min-Pesca.

“Los Conppa deben ir a registrarse en Insopesca, y no debe existir ningún tipo de obstáculo para proceder al registro. Una de nuestras premisas es incentivar la organización del sector pescador y acuicultor, tenemos registrados 817 Conppa en el ámbito nacional que aglutinan a poco más de 52 mil pescadores y acuicultores, pero sabemos que son muchos más. Nuestra estimación es que superan el millón 200 mil personas las dedicadas a este sector productivo”, apuntó Maneiro.

INCENTIVOS

Según nota de prensa, el funcionario público expresó que los incentivos que impulsa Min-Pesca no podrán llegarles si los pescadores y acuicultores no están registrados en estos entes: “Si no están organizados no podrán acceder a los apoyos crediticos que otorga Fonpesca, que por fin inició la entrega de los financiamientos, así que vayan, regístrense, para nosotros tenerlos en la base de datos”.

Apuntó que Insopesca les asignará un código, que será su identificación ante cualquier trámite con las instituciones que trabajan con el sector pesquero y acuícola: “Incluso, solo los Conppa organizados están recibiendo el código de Pdvsa para la asignación del cupo de lubricantes y combustible, código con el cual van a la estación de servicio autorizada para adquirir estos insumos al precio establecido, que no debe pasar de cuatro mil bolívares, pero que lo están vendiendo hasta en 45 y 100 mil bolívares el litro; y eso no puede ser, porque la estructura de costos incide en el precio del pescado”.

Finalmente, destacó que Fonpesca otorga recursos hasta cierto monto, y si la necesidad de los pescadores y acuicultores excede este límite, es Fonpesca el que intercede ante la banca pública (bancos Bicentenario, Venezuela, Agrícola y Tesoro) para lograr el financiamiento.

I NSPECCIONES

Por otra parte y con el objetivo garantizar la calidad en la proteína pesquera consumida en el ámbito nacional y en busca de constatar que esta actividad productiva se lleve a cabo en el marco legal correspondiente, el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), realizó jornadas de inspección y expedición de permisos en el estado Anzoátegui.

Así lo informó Wilmer Tarazona, subgerente de Insopesca en la entidad, quien además indicó que realizaron la inspección a embarcaciones mayores a 10 Unidades de Arqueo Bruto (UAB) en los puertos Base La Corbeta del municipio Sotillo y Punta de Meta, en el municipio Guanta.

El servidor indicó que la visita contempló la supervisión de la descarga de 14.811 kilogramos de pescado, en busca de constatar que esta proteína estuviese en las condiciones sanitarias adecuadas para su consumo: “La revisión se extendió a las artes de pesca. El objetivo de esta actividad fue certificar que las artes de pesca utilizadas estén ajustadas a ley y no perjudiquen el medio ambiente”.

Informó también que los servidores del instituto pesquero llevaron a cabo la inspección sanitaria a 63 cavas dedicadas al traslado de productos y subproductos pesqueros, para luego emitir las guías de movilización correspondientes, así como la emisión de 12 permisos de pesca artesanal tipo A en la comunidad pesquera de Guanta.

De esta forma, se continúa fortaleciendo el necesario resguardo para el consumo de distintas especies del mar en el territorio nacional, y al mismo tiempo se aporta una alimentación sana para todo el pueblo venezolano.

PERMISOS

También Insopesca realizó recientemente una jornada de entrega de permisos, beneficiando a los pescadores organizados de Los Roques. Miguel Zambrano, subgerente de Insopesca Vargas y coordinador regional de Min-Pesca, informó que fueron adecuados los Consejos de Pescadores Gran Roque, Santa Bárbara y Legado de Chávez, que agrupan a pescadores y pescadoras que realizan sus capturas en el eje nororiental del país.

Durante la jornada los pescadores eligieron sus voceros, principales y suplentes, y recibieron los permisos tanto para faena como para embarcaciones, a fin de realizar su labor ajustados a la normativa de ordenamiento pesquero establecida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura.

Zambrano informó que fueron entregados un total de 650 permisos durante la jornada, entre actualizaciones y nuevas autorizaciones de pesca, que permitirán ejercer el necesario control y seguimiento de la actividad productiva relacionada a la pesca en esa zona insular.

