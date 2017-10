Petareños votaron contra la anarquía y el desgobierno

Miles de petareños acudieron a los centros de votación con la esperanza de que con Héctor Rodríguez se ponga fin a tanto desastre. La afluencia de votantes demostró que en Venezuela existe una verdadera democracia

Los petareños colmaron los centros electorales desde tempranas horas apostando a que Héctor Rodríguez, candidato del Polo Patriótico, inicie un periodo de gobierno que dirija sus esfuerzos a solucionar los problemas que se han acrecentado en el municipio en los últimos ocho años. A Carlos Ocariz, candidato a la gobernación por la MUD, le recriminan su inacción y su casi nula gestión como alcalde del municipio Sucre. Del actual gobernador, Henrique Capriles, señalan que nunca lo han visto por estas calles, por estas barriadas en que abundan la basura, los huecos y el desgobierno.

Yolanda González, una caraqueña llegada a Petare de 7 años, sostiene: “Me duele Petare como si fuera nacida aquí”. Luego suelta una serie de recriminaciones contra el actual alcalde y candidato a la gobernación: “Señor, aquí tiene que venir la limpieza. Esto está desbordado de basura hasta decir basta. De todo. De todo. Esto es un antro de todo”.

La dama de 76 años votó tempranito en la Unidad Educativa Dr. José D. Jesús Arocha, ubicada frente a la plaza El Cristo, y luego se quedó en los alrededores, observando el río de gente que acudió al centro electoral.

En la plaza El Cristo se ubicaron dos puntos rojos, en los cuales los votantes se chequeaban ubicando su mesa de votación y mostrando su Carnet de la Patria. El ambiente, animado con la música revolucionaria, era de fiesta y animosidad. Bajo la sombra de un árbol, algunos aprovecharon para cortarse el cabello; otros disfrutaban de la pegajosa música salida de los parlantes. De cuando en cuando, un grupo de motorizados irrumpía en las calles portando banderas rojas y luciendo franelas con el rostro de Héctor Rodríguez.

“Yo tengo mucha fe en que Héctor Rodríguez le va a dar lo que se merece a Petare y Miranda”, señala Yolanda González.

En cuanto al alcalde y candidato Ocariz, sentencia: “Ese no gana. Ese, mi niño, no va pa’l baile. Si no hizo en tantos años, no va a hacer ahora. Demasiado tarde”.

Considera la mujer que Petare necesita una remodelación completa ya que a su juicio nada sirve. “Esto me duele porque aparte de ser venezolana, estaré a favor de todo lo que se pueda hacer por el país ¿Qué más le puedo decir ? A Héctor (Rodríguez) que Dios me lo bendiga, que esta abuela le manda muchas bendiciones. Pa’lante es pa’ allá. ¿Quién dijo miedo?”.

Carlos García, un marabino con muchos años en Petare, dice sentirse esperanzado con esta nueva elección de gobernadores ya que es una oportunidad para que se produzca un cambio. Espera que la gestión del nuevo gobernador se centre en luchar contra la guerra económica. Y sobre todo, que reine la paz. En Petare hay problemas de inseguridad, de basura, de agua. Los habitantes de esta zona viven como camellos. No hay agua y estamos sumergido en basura.

DEMOCRACIA VERDADERA

Georges Kevork Woukhalle, un hombre de origen sirio llegado a Venezuela hace 52 años, muestra orgulloso su Carnet de la Patria. Alude al candidato opositor y al actual gobernador con una palabra subida de tono.

“Tenemos ocho años con este alcalde y este gobernador que no sirven para un coñ…. Tiene que haber un cambio con Héctor Rodríguez. Mire, peor que esto es imposible. Usted ve el desastre que hay aquí. Hay una anarquía increíble. A estos buhoneros hay que reubicarlos, nos quitan el espacio”.

A las once de la mañana, la Unidad Educativa Rafael Napoleón Baute, ubicada en la avenida principal del barrio José Félix Ribas, lucía atiborrada de gente que se agolpaba para entrar por la estrecha puerta o chequearse en las listas de ubicación pegadas en la pared.

Luis Videl aseguró que la afluencia de votantes era un ejemplo de que en Venezuela existe una verdadera democracia. Cuestionó que un grupo de motorizados de la oposición haya llegado al centro tratando de provocar.

“Ellos nos tuvieron cuatro meses casi sin comida, sin transporte, sin escuela, guarimbas, muertos, ahora si van a llamar a la gente al voto, y los votantes no están dispuestos a tolerar provocaciones”, señaló.

-¿Qué expectativa tiene para Petare?

-Ojalá que venga un cambio porque tenemos ocho años con este mandato en la alcaldía y la gobernación y no han hecho nada. Petare está destruido por los cuatro costados. Al gobernador no lo conocemos.

-¿El candidato de la MUD no prometió una obra cada ocho minutos en su gestión como alcalde?

-¿Cuál obra será? Será que la inaugura en Nueva York, donde se la pasa con su familia. En el municipio Sucre no se le ve la cara, sino en tiempo de elecciones, en que viene a buscar los votos.

T/ Manuel Abrizo

F/ Gustavo Frisneda

Caracas