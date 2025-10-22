Petro afirma que el “Cartel de los Soles” es en realidad el “Cartel de Bogotá” y opera desde Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la estructura criminal conocida como “Cartel de los Soles” no tendría origen venezolano, sino colombiano. Según el mandatario, esta organización estaría integrada por figuras políticas de la capital y habría trasladado parte de sus operaciones a Ecuador.

Durante una entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, de Univisión, Petro declaró: “El Cartel de Los Soles es el Cartel de Bogotá, con políticos bogotanos, ¡ojo!”. A su juicio, esta red delictiva estaría detrás del aumento de la violencia en Ecuador, país que —dijo— registra actualmente una tasa de homicidios superior a la de Colombia.

El jefe de Estado sostuvo que “los señores mafiosos cuya capital estaba en Bogotá, no en Caracas, viven en Dubái”, y añadió que en Colombia existía complicidad política que habría permitido la impunidad de estos actores.

“Los grandes políticos bogotanos eran sus aliados, y la Fiscalía no los mencionaba en los procesos”, apuntó.

Petro también relacionó el incremento de la criminalidad en Ecuador con el traslado de actividades ilícitas desde Colombia hacia ese país, lo que, según explicó, ha generado un escenario de inseguridad transnacional.

Las declaraciones del mandatario surgen en medio de recientes acusaciones de Estados Unidos que involucran tanto a Colombia como a Venezuela en presuntas redes de narcotráfico que operan en América Latina.

