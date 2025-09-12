Petro critica a EEUU y Europa por el silencio ante genocidio en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó a través de la red social X el silencio de Estados Unidos y Europa frente al exterminio del pueblo palestino, calificándolo de complicidad.

“Que se avergüencen los gobernantes y parlamentarios de Europa y Estados Unidos que con su silencio son cómplices del genocidio palestino. Nosotros desde América Latina construimos razón, poesía, democracia y justicia social”, escribió Petro.

El mandatario comparó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con Adolf Hitler y responsabilizó a mafias internacionales de la violencia política en Colombia, tras la resolución del Parlamento Europeo que criticó a su gobierno por la polarización política en el país.

Petro también cuestionó la autoridad moral de Europa para hablar de democracia, recordando la tragedia de miles de inmigrantes ahogados en el Mediterráneo.

T/CO