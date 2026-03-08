Presidente Petro ejerce derecho al voto y reitera críticas al software electoral

El presidente colombiano Gustavo Petro ejerció su derecho al voto este domingo 8 de marzo en el Congreso de la República, acompañado por la primera dama, Verónica Alcocer, y sus hijas Sofía y Antonella. El mandatario optó por no recibir el tarjetón de las consultas interpartidistas, limitando su participación a las elecciones de Cámara y Senado.

Al instalar oficialmente los comicios legislativos desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, capital colombiana, Petro destacó que el país llegó a esta fecha en ”relativa paz”, aunque aprovechó el escenario para reiterar sus críticas a la gestión técnica del proceso.

El jefe de Estado insistió en que el software de escrutinios debe ser propiedad del Estado y contar con un código fuente auditable de manera independiente. Advirtió que la Policía de Colombia se encuentra desplegada en las calles en defensa del voto, al tiempo que denunció que ya hay una ”larga lista” de lugares detectados desde se compran votos.

Petro resaltó que un millón de ciudadanos se inscribieron como testigos para custodiar las urnas. ”Hoy un millón de ciudadanos y ciudadanas han decidido cuidar el voto (…) hasta la última fase, incluso comparando actas, escrutinios, nos permiten cada vez más que Colombia cuide sus decisiones”, puntualizó.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en que las elecciones cuentan con un ”blindaje”. ”Como nunca la Registraduría ha desplegado múltiples acciones de integridad electoral. De un lado, auditorías internacionales que no son de esta semana, desde principio de año están en esa tarea de vigilancia, presidente (Petro), a todos códigos fuente y los softwares de consolidación, de escrutinios y de preconteo”, aseguró.

Más de 40 millones de colombianos están habilitados para elegir el Congreso correspondiente al periodo 2026-2030

En la jornada, más de 40 millones de colombianos están habilitados para elegir el Congreso correspondiente al periodo 2026-2030 y definir candidatos presidenciales en las consultas de diversas coaliciones políticas. De acuerdo con cifras de la Registraduría, del total de habilitados en el territorio nacional para votar, 20.553.062 son mujeres y 19.483.176 son hombres.

La logística electoral para este domingo incluyó la disposición de más de 123.000 mesas de votación distribuidas en zonas urbanas (6.011) y rurales (7.482). Se espera que, tras el cierre de las urnas y el inicio del preconteo oficial, el presidente Petro ofrezca una alocución al país a las 6:00 (hora local) para dar un balance sobre el desarrollo de la jornada.

Desde las 8:00 a. m. de este domingo, los puestos de votación en todo el territorio nacional abrieron sus puertas para recibir a los sufragantes. La jornada inició una hora antes, a las 7:00 a. m., momento en el cual los jurados de votación debieron presentarse para realizar la instalación de las mesas, verificar el material electoral y organizar los elementos necesarios para el inicio de la jornada.

El proceso electoral se mantendrá activo de manera continua hasta las 4:00 p. m. No obstante, las autoridades electorales aclararon que aquellos ciudadanos que a la hora del cierre aún se encuentren en la fila y hayan entregado su documento de identidad al jurado, podrán ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

Las semanas previas al inicio del calendario electoral en Colombia estuvieron marcadas por acusaciones de fraude realizadas desde el Palacio de Nariño, casa presidencial, y refutaciones desde la Registraduría Nacional.

Petro: Posible ”riesgo de fraude” por el uso de un software de propiedad privada para el conteo de votos

Gustavo Petro utilizó sus canales oficiales para advertir sobre un posible ”riesgo de fraude”, centrando sus críticas en el uso de un software de propiedad privada para el conteo de votos. Según el jefe de Estado, no se ha permitido un acceso independiente para auditar dicho sistema, lo que comprometería la transparencia del proceso.

Petro sostiene que se ha incumplido una orden emitida por el Consejo de Estado en 2018, la cual estipulaba que el software de escrutinios debía ser propiedad exclusiva del Estado colombiano. En sus señalamientos dirigidos al registrador Hernán Penagos, el presidente recordó que sentencias judiciales previas determinaron que este sistema permitió irregularidades en los comicios de 2014 y 2022. Por ello, insistió en que la titularidad estatal del software es indispensable para garantizar la confianza ciudadana en la transmisión de los resultados.

Ante esto, la Registraduría Nacional ha rechazado las acusaciones de vulnerabilidad, argumentando que el modelo electoral vigente cuenta con múltiples controles y una amplia participación de la sociedad civil que descartan cualquier intento de manipulación.

F/Telesur