Petro exigió a Trump no amenazar la soberanía de Colombia

El presidente Gustavo Petro le advirtió este martes a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que no amenace la soberanía de Colombia, en respuesta a unos comentarios realizados por el ocupante del Despacho Oval.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, el mandatario neogranadino también extendió una invitación a su par estadounidense para que constate de primera mano los esfuerzos que se hacen el territorio sudamericano en la lucha contra el narcotráfico.

“Venga, señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, escribió.

Añadió el jefe de Estado que, sin misiles, en su gobierno se desmantelaron 18 mil 400 de esos centros.

“Venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, expresó.

También advirtió que las amenazas de Trump podrían acarrear graves repercusiones.

“Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”, concluyó.

