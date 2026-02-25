Petro firma solicitud para convocar Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la solicitud para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, iniciativa que —según explicó— busca impulsar transformaciones sociales, políticas y ambientales en beneficio del pueblo colombiano. El anuncio se realizó durante un Consejo de Ministros celebrado en Cartagena, con la presencia de miembros de su gabinete.

El mandatario precisó que el proceso de participación ciudadana no coincidirá con la etapa electoral. Antes deberá adelantarse la recolección de más de 2,5 millones de firmas que respalden formalmente la convocatoria. Solo tras cumplir ese requisito, la propuesta será presentada oficialmente.

Petro indicó que la iniciativa se someterá a discusión después del 20 de julio de 2026, una vez se haya conformado el nuevo Congreso, que será electo el 8 de marzo, y tras las elecciones presidenciales cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de ese mismo año.

El proyecto contempla nueve puntos centrales. El primero aborda reformas sociales que, de acuerdo con el jefe de Estado, han sido bloqueadas durante su administración, entre ellas la reforma pensional, de salud, del código minero, de los servicios públicos, del sistema educativo, así como aspectos vinculados a la soberanía sobre datos e inteligencia artificial.

Entre los demás ejes destacan la profundización de la reforma agraria, la adaptación y mitigación frente a la crisis climática y un nuevo ordenamiento territorial del país, junto con los actos legislativos correspondientes.

Con esta propuesta, el Gobierno colombiano abre un nuevo capítulo en el debate político nacional sobre el alcance de las reformas estructurales y el mecanismo constitucional para impulsarlas.

T/CO