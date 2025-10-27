Petro: Intento de Leopoldo López de ligarme al narcotráfico es criminal

«El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario», expresó el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, a las recientes declaraciones del extremista de derecha en su contra.

A través de redes sociales, Petro aseguró que solo vive de su sueldo y «sus movimientos bancarios están claramente definidos en los bancos. Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero ni bienes».

«Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde, de ella debo dinero al banco y no vive nadie en ella. No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero», agregó.

T y F/ VTV