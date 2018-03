Petro: La policía de Cúcuta me llevó al punto donde iban a atentar contra mi persona

En la tarde del viernes, el candidato del movimiento Progresistas fue emboscado cuando se disponía a ofrecer un mitin en la ciudad fronteriza con Venezuela

Gustavo Petro, candidato de sectores de la izquierda colombiana, que lidera los estudios de opinión para los próximos comicios presidenciales, fue víctima en la tarde del pasado viernes de una emboscada en la ciudad de Cúcuta.

El abanderado del movimiento Progresistas se disponía a ofrecer un mitin en la ciudad de Cúcuta, capital del Norte de Santander, departamento que hace frontera con el estado Táchira. En la mañana del viernes, Petro ya había advertido que la alcaldía de la ciudad había desmontado las garantías de seguridad para sabotear su acto de campaña.

En horas de la tarde se evidenció la trama: el vehículo donde se transportaba Petro fue atacado. Varios videos difundidos muestran el fogonazo de un disparo que no llega a impactar en el auto blindado, sin embargo en los vidrios quedaron evidencias de fuertes impactos, que aún no está claro si corresponden a balazos o a otros objetos contundentes.

Denunció que la caravana en la que se trasladaba no fue llevada hasta donde lo estaban esperando los militantes, sino que la policía lo trasladó hasta el punto más vulnerable del parque.

Colombia tiene un largo historial de magnicidios, entre la década de los 80 y los 90 fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales, así como postulados al Congreso y las alcaldías, la mayoría de ellos pertenecientes a los movimientos de izquierda, especialmente a la Unión Patriótica.

¿Vargas Lleras implicado?

Ayer sábado, Petro escribió en su cuenta en Twitter un escrito que dejaría en evidencia que detrás del complot estaría el candidato mejor posicionado de la derecha colombiana, Germán Vargas Lleras. “Aquí se ve que hay un individuo que dispara, no impactó en mi vehículo pero era parte del plan de asesinato. El alcalde de Cúcuta y Ramiro los responsables. sr @German_Vargas ud pactó la libertad de Ramiro Suarez?”, señaló el candidato progresista.

Cúcuta, “república paramilitar”

El cineasta colombiano Gustavo Bolívar difundió en la redes varios de los videos que evidencian el complot contra la vida de Petro, uno de ellos fue acompañado de la siguiente leyenda: “Que lo sepa el mundo: a Cúcuta la gobierna un asesino desde la Picota: Ramiro Suárez Corzo. Aquí no manda @JuanManSantos aquí no existe estado de derecho. Esta es una República paramilitar independiente y no me retracto. Favor circular el tuit del en Vivo. Ahí están las pruebas”. Suárez Corzo es el exalcalde de la ciudad fronteriza, actualmente preso.

T/ Chevige González Marcó

F/ Twitter

Caracas