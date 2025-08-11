Petro lamenta el fallecimiento de Miguel Uribe y reitera su compromiso con la vida

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado sus condolencias a la familia y amigos del senador Miguel Uribe Turbay, fallecido en la madrugada de este lunes.

A través de un comunicado, Petro lamentó el suceso y lo calificó como una «derrota de Colombia y de la Vida», reafirmando el compromiso de su gobierno con la protección de todas las vidas, sin importar su ideología.

El mandatario destacó que su administración tiene como prioridad «el cuidado y la expansión de la vida», en un país que, a pesar de su gran biodiversidad, ha sido históricamente marcado por la violencia. Petro reconoció que, aunque la violencia ha disminuido en las últimas décadas, «la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún».

Petro se refirió al «atentado con trágico final contra un senador de la oposición» y afirmó que las causas están «aun en averiguación».

Aclaró que la investigación, que contará con la ayuda de «expertos internacionales», debe profundizarse. También reiteró que su gobierno no ha perseguido a ningún miembro de la oposición y que no lo hará.

«No es la venganza, el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más», afirmó Petro, concluyendo que el suceso es un motivo de duelo y una razón para seguir adelante.

T/CO