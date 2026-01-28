Petro: «No queremos misiles sobre Caracas ni sobre ningún país de América»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que la región rechaza otra agresión militar como la ocurrida en Venezuela, que culminó con el secuestro del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Durante su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, el jefe de Estado colombiano dijo: «No queremos misiles sobre Caracas ni sobre ningún país de América, ni al norte ni al sur».

Petro afirmó que «ninguna generación de jóvenes» de la región olvidará que EE.UU. bombardeó la capital venezolana y «la patria del Libertador», Simón Bolívar.

Una propuesta diferente

Asimismo, manifestó que, aunque América Latina quedó al margen de la I y II Guerra Mundial, ahora es un «objetivo» en medio de la ruptura del orden internacional «que solo llevará a la barbarie y la III Guerra Mundial».

«Eso lo tenemos que solucionar, necesariamente, si no queremos ver llover la muerte sobre nosotros, y ya la estamos viendo», expresó.

El mandatario colombiano además llamó a que se establezca «un pacto por la libertad integral y la vida entre las Américas», donde se respeten las diferencias de los dos hemisferios.

«Somos la potencia de la vida y es sobre eso que debemos fundar, en mi opinión, la libertad, nuestro progreso y nuestras posibilidades enormes de entregarle al mundo otra propuesta diferente que la guerra y la muerte», advirtió.

T/RT