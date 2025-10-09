Petro respalda mediación de Catar para detener ataques militares de EE.UU. en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo a la propuesta de que Catar actúe como mediador con Estados Unidos, con el propósito de poner fin a los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el mar Caribe, operaciones que han sido calificadas por diversos organismos internacionales como desproporcionadas y contrarias al derecho internacional.

“Respaldo la propuesta de que Catar medie entre el Caribe y los EE.UU. para cambiar la política de lanzar misiles sobre jóvenes caribeños pobres, que no lleva sino al asesinato”, escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales, al referirse a los recientes hechos ocurridos en aguas del Caribe.

La postura de Petro surge tras informes que aluden a un intento de mediación impulsado por Catar, supuestamente rechazado por Washington. Según fuentes citadas por el New York Times, altos funcionarios estadounidenses habrían bloqueado dicho acercamiento, manteniendo una línea militarista frente a la región.

Desde agosto pasado, el despliegue militar de Estados Unidos bajo el argumento de operaciones antidrogas ha generado preocupación en varios gobiernos caribeños. Las acciones, que han incluido ataques a lanchas rápidas y la presencia de armamento de alta potencia, han sido denunciadas como una amenaza directa a la estabilidad de una zona declarada de paz.

Petro reiteró que tales operaciones no contribuyen a combatir el narcotráfico y, por el contrario, golpean a las comunidades más vulnerables del Caribe.

Asimismo, subrayó que el verdadero tráfico de drogas se articula desde estructuras financieras y logísticas del norte global, mientras las poblaciones costeras de la región sufren las consecuencias de una política que, según afirmó, “criminaliza la pobreza y militariza el mar Caribe”.

T/CO