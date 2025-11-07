Petro sobre el despliegue militar de EE.UU.: «Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este jueves sobre la amenaza militar estadounidense contra Venezuela, luego de que la prensa de EE.UU. reportara que funcionarios de la Administración de Donald Trump admitieron ante congresistas que Washington no tendría justificación legal para atacar objetivos terrestres en el país sudamericano.

«Si el Gobierno de EE.UU. reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo», afirmo Petro, uno de los principales detracatores de los ataques de EE.UU. contra las llamadas ‘narcolanchas’ en el Caribe y en el Pacífico oriental.

En un mensaje publicado en X, el mandatario colombiano señaló que «ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EE.UU., ni bajo los tratados internacionales».

En cambio, Petro abogó por un camino que —dijo— «puede ser más real» para Venezuela: establecer un diálogo político y convocar elecciones «con garantías reales para todos los contendientes».

Agresiones por parte de EE.UU.

El pasado mes de agosto, Estados Unidos desplegó frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, ha efectuado varios bombardeos contra supuestas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico que han dejado decenas de muertos.

Paralelamente, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera a su arresto.

A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».

Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas de agresión por Caracas, que se cuestiona la verdadera razón de los operativos.

Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una «campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente».

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones que se han saldado con más de 60 personas asesinadas.

Los bombardeos contra pequeñas embarcaciones también han sido criticados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

T/RT