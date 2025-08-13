Petro solicita reunión de cancilleres y ministros ante amenaza injerencista de EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó una reunión de urgencia para todos los cancilleres y ministros de América Latina ante la amenaza de agresión e injerencia del Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.). «Nosotros no traicionamos la bandera, es bandera de soberanía y de libertad pase lo que pase», dijo.

Petro destacó que «los ministros, cancilleres de América Latina tienen que reunirse lo más pronto posible, porque nos han amenazado, porque quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar» y aseguró que sabe que «el narcotráfico que aquí existe (en Colombia) me quiere matar y a mi familia (…) porque los estamos (a los narcotraficantes) destruyendo».

Apuntó que solicitó al general colombiano Carlos Fernando Triana Beltrán, actual Director General de la Policía Nacional de Colombia y Presidente de AMERIPOL, que se articule no solo a Venezuela, sino al mundo y a los países latinoamericanos y caribeños, ya que conoce al narcotráfico y da la batalla contra él: «Ahora (los estadounidenses) tienen un satán dentro de su sociedad que se llama fentanilo y mueren 100.000 al año y no se produce en Colombia porque solo se producen con grandes aparatos industriales y nosotros lamentablemente no producimos, no desarrollamos la industria», ultimó.

La solicitud de Petro ocurre tras su advertencia el pasado domingo, donde subrayó que cualquier intento intervencionista contra Caracas es una agresión contra Colombia y los pueblos latinoamericanos. «Transmito públicamente mi orden dada, como Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia», acotó.

Asimismo, continuó que «cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. «Libertad o muerte», gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó».

Con anterioridad, Petro instó a Washington y a Venezuela a «coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional». Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar».

