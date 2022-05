Petro y Hernández disputarán la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Colombia

Los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Colombia el próximo 19 de junio, según resultados oficiales de este domingo, correspondientes al 99, 62 por ciento de mesas escrutadas, proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Aunque Petro no logró el 50% de los votos, está liderando la preferencia del electorado colombiano para ocupar la presidencia de Colombia con más de 8 millones de votos. La sorpresa la marca el exalcalde de Bucaramanta Rodolfo Hernández, quien superó al candidato Federico Gutiérrez, apoyado por el uribismo.

Los dos candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta tendrán el reto de sumar más votos y exponer nuevamente y con mayor fuerza sus propuestas de campaña, la mayoría, enfocadas en la lucha contra la corrupción, bajar niveles de pobreza, reactivación de la economía, proyectos ambientales y más, reseñó blu radio.

Reacciones de los candidatos

Tras concretarse la segunda vueltas presidencial entre Petro y Hernández, representantes de las coaliciones políticas destacaron el desarrollo de la jornada electoral.

El senador Roy Barreras y asesor de la campaña Petro ponderó el triunfo del Pacto Histórico sobre las longevas estructuras políticas, «Colombia cambió. Derrota estrepitosa de las viejas estructuras políticas», acotó.

Por su parte, Hernández emitió un vídeo donde enfatiza que combatirá la corrupción y prmetió no defraudar a sus electores, «hoy perdieron las gavillas que creían que serían Gobierno eternamente, hoy ganó Colombia (…) los próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país, soy consciente de la necesidad de unir en el camino de cambio que se ha hecho evidente y contundente», añadió.

«Soy consciente que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que veré tomar. A quienes me votaron les diré que no les fallaré», sentenció Hernández.

La jornada electoral se caracterizó por la alta participación, especialmente de jóvenes, así como de un entorno en paz.

«Tenemos un informe positivo de las misiones de observación electoral. Agradecimiento al Presidente, al Ministerio del Interior y de las Tics. Un saludo especial a las Fuerzas Armadas y de Policía», indicó el registrador Vega.

Las urnas a las 4:00 de este domingo, luego de ocho horas de votación de la primera vuelta de los comicios presidenciales, jornada que transcurrió sin mayores incidentes.

En todo el país fueron instaladas 102.152 mesas de votación en 12.263 puestos para que los colombianos eligieran al próximo presidente colombiano.

T/CO-telesur

F/Capture-Semana