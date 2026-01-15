Petro y Trump se reunirán en la Casa Blanca para abordar el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que sostendrá una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, luego de una conversación telefónica entre ambos mandatarios.

El encuentro tiene como objetivo consolidar líneas de trabajo comunes, especialmente en el enfrentamiento al narcotráfico, y contribuir a la reducción de tensiones bilaterales. Como parte de los preparativos, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, se encuentra en Washington, donde ha sostenido reuniones con altos funcionarios estadounidenses para coordinar acciones conjuntas contra este fenómeno, considerado por ambos gobiernos como un “enemigo común”.

Trump anunció la semana pasada que recibiría a Petro en la sede presidencial y calificó como “un gran honor” el diálogo previo sostenido con el mandatario colombiano. Uno de los ejes centrales de la reunión será la política antidrogas, tema que ha generado fricciones entre ambos líderes. Petro adelantó que presentará un informe detallado sobre los avances de su administración en la lucha contra los narcóticos.

“El presidente de Estados Unidos debe saber realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos”, afirmó el jefe de Estado colombiano al referirse al contenido del encuentro.

De manera paralela, Sánchez Suárez tiene previsto reunirse con autoridades del Departamento de Guerra y otros organismos de la Administración Trump. Esta semana también sostuvo encuentros con miembros del Congreso estadounidense, donde destacó el carácter estratégico de la relación bilateral y subrayó los esfuerzos de Colombia en la erradicación del tráfico de drogas, incluyendo la incautación de más de 2.840 toneladas de cocaína en los últimos años.

La cita entre Petro y Trump se perfila como un espacio clave para redefinir la cooperación entre ambos países, con énfasis en seguridad, narcotráfico y estabilidad regional.

T/CO