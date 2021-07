Phoenix Suns, campeones de la Conferencia Oeste en la NBA

Con una actuación soberbia de su base estelar, Chris Paul, los Phoenix Suns se proclamaron campeones de la Conferencia Oeste al vencer en el Juego 6 130-103 a los LA Clippers para volver a las Finales de la NBA después de 28 años.

CP3 terminó con 41 puntos, ocho asistencias y 4 tablas para la causa de los Suns que disputarán las terceras Finales de la NBA en su historia. Se encontrarán con el ganador de la Final del Este los Atlanta Hawks o los Milwaukee Bucks, cuya serie está empatada 2-2.

CP3 alcanzó la Final de la NBA por primera vez en su carrera de 16 temporadas en el mismo Staples Center, donde ayudó a darle un poco de respeto a los Clippers durante sus seis campañas.

Los Suns llegaron a la Final de la NBA por última vez en 1993 de la mano de Charles Barkley, pero cayeron ante Michael Jordan y los Chicago Bulls en seis encuentros. Su única otra aparición en las Finales fue en 1976, cuando perdieron en seis juegos ante los Boston Celtics.

La carrera en los Playoffs de los Suns ha encendido una base de fanáticos inactivos que no había visto a su equipo en la postemporada desde 2010. Los Suns tendrán a esos fanáticos apoyándolos en las Finales también, ya que contarán la ventaja de ser locales contra cualquier equipo que salga de la Conferencia Este debido a su mejor récord de temporada regular.

«Lo siento cuando salimos a la cancha», dijo (sobre el apoyo de los fans) coach Monty Williams al comienzo de la serie. «Ese entorno, no conozco ningún otro entorno igual. Puede haber algunos tan ruidosos, pero nadie es más ruidoso que nuestros fanáticos en las noches de juego».

La primera temporada de Williams como entrenador en jefe de la NBA se produjo en 2010-11 cuando CP3 era su base en los Pelicans. Ahora la pareja se dirigirá junta a la ronda del campeonato.

«Conozco a Chris desde hace 11 años, así que podríamos estar aquí todo el día hablando de nuestra amistad», dijo Williams antes del Juego 6. «Es más grande que el baloncesto. Hay una conexión y un parentesco desde las duras conversaciones, el entrenamiento, los mensajes de texto, FaceTime, ver partidos. Eso probablemente me llama la atención, junto con algunas otras cosas «.

Los Suns necesitarán algunas victorias más, cuatro, para ser precisos, para llevarse a casa el primer título en sus 53 años de existencia.

The @Suns lift the #NBAWCF presented by AT&T trophy and will represent the Western Conference in the #NBAFinals presented by YouTube TV for the first time since 1993! #ThatsGame pic.twitter.com/M6ImKWgkzF

— NBA (@NBA) July 1, 2021