Piden que el Gobierno repotencie el Poder Popular

Ante el recrudecimiento de la guerra económica y las amenazas de Estados Unidos

Transparencia de poderes exigen las mujeres del partido Patria para Todos (PPT), amparándose en las leyes vigentes, para que el Poder Popular, mediante las comunas, consejos comunales y organizaciones políticas adeptas al Gobierno revolucionario, resuelva en los municipios los problemas puntuales como gas y transporte, por citar dos ejemplos.

“En el PPT pedimos la municipalización de los servicios públicos como el gas comunal y el transporte público para proteger al pueblo”, destacó Luisa González, representante del Movimiento de Mujeres por la Patria de esta organización política revolucionaria.

En reunión de prensa realizada en la sede principal de este partido político en Caracas, la dirigente precisó otras inquietudes, como buscar cesar “de forma inmediata la guerra económica que tiene la derecha extrema, como Empresas Polar, que cada vez que se aumenta el sueldo suben los precios de sus productos descaradamente”.

Otro señalamiento tajante fue que se devuelvan los activos del Estado retenidos en bancos internacionales , situación que afecta la economía del país “y especialmente al pueblo”.

La corrupción no fue ajena a las propuestas efectuadas por el PPT: “Que cese el matraqueo. Por ejemplo, no puede ser que se cobre de ocho a nueve mil dólares por entregar un pasaporte, como han denunciado muchas personas. Y este matraqueo es a todos lo niveles, como los funcionarios públicos que les cobran a quienes transportan en las carreteras alimentos para el pueblo”.

Y pasa en casi todas las instituciones, según agrega, como en la caso de pescadores a los que se les cobran comisiones “para poder pescar. El matraqueo es general: desde lo más alto a lo más bajo”.

MAL INFORME

Con respecto al informe de la “señora Bachalet”, recalcó: “En este mal informe realizado se tomó la ligereza de tratar a la mujer venezolana como si se vendiera para adquirir alimentos, sin contar con ningún soporte de números. Es una ofensa que incluye a todas nuestras mujeres, no importando si son de izquierda o derecha. Distorsionó la lucha que llevamos para impulsar al país en este momento de bloqueo económico”.

González agregó que en el “sesgado informe” se destaca que en el país no existe libertad para manifestar, por lo que criticó que no se tomaran en cuenta los datos desde el año 2002, “donde el grupo fascista de la derecha nacional nos tienen acosados, quemando a compatriotas porque sean o se parezcan a chavistas, no respetando la libertad de pensamiento”.

De ahí que enviarán una carta a la Organización de Naciones Unidas “para que destituyan a esta funcionaria, ya que realizó este informe de manera sesgada, no siendo objetiva, solo tomando en cuenta al grupo más fascista de la derecha venezolana”.

Destacó que para esta lucha contra el imperialismo gringo, el Gobierno “debe incluir a todos los partidos revolucionarios y movimientos sociales que luchan por la patria”.

De ahí que también acotara que en la mesa de diálogo que se efectúa en Barbados se incluya “a todos los partidos y movimientos revolucionarios que apoyan al presidente Nicolás Maduro. Tenemos propuestas importantes que pueden incluirse en estas reuniones”.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Héctor Rattia

Caracas