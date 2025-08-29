Plan de Asfaltado recupera vialidad en la avenida Francisco Fajardo de Valencia

En el contexto del Plan Integral de Servicios Públicos, por medio del Plan de Asfaltado se realiza la recuperación de la vialidad en la avenida Francisco Fajardo de la comunidad Lomas de Urdaneta, perteneciente a la comuna “El Árbol de las 4 Raíces Revolucionarias”, parroquia Miguel Peña, de Valencia, estado Carabobo, donde fueron aplicadas más de 960 toneladas de asfalto.

Al respecto, la alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, destacó que “este proyecto nace desde la Sala de Autogobierno Popular, mediante la Agenda Concreta de Acciones de nuestro circuito comunal, del trabajo de la mano del poder comunal y en conjunto con nuestros líderes y lideresas enmarcados en el Plan de las 7 Transformaciones del presidente Nicolás Maduro”.

De igual manera, expresó que “nuestro compromiso es con el bienestar de la comunidad, impulsando labores que se articulan con las 3T (Paz, Seguridad e Integridad Territorial), las 4T (Social) y las 5T (Política) de la Ley del Plan de la Patria, un esfuerzo conjunto para el beneficio de los valencianos”.

Asimismo, la Alcaldesa del municipio Valencia, aseguró que todas las respuestas que se les da a los 48 circuitos comunales, “son atendidas mediante las 48 Agendas Concretas de Acción y las 48 Salas de Autogobierno Popular del municipio Valencia, como un solo gobierno, los tres niveles de gestión y el poder popular en pleno”.

Gracias a las políticas públicas de rehabilitación y recuperación de la estructura vial de la ciudad, implementadas, a través de las cuadrillas del Instituto Autónomo Municipal de Vialidad IAMVIAL, fueron recuperados más de 936 metros lineales de vialidad, en beneficio de más de mil 360 familias del sector, usuarios y transeúntes de las comunidades aledañas, mejorando con ello, la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Estas labores de bacheo, iniciaron con la escarificación del asfalto deteriorado, colocación de material de relleno tipo granzón, colocación de mezcla asfáltica en caliente y construcción de 10 reductores de velocidad con su debida demarcación.

F/Prensa Alcaldía de Valencia