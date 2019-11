Plan Avícola Escolar comenzará en 186 escuelas que serán abastecidas con su propia producción

El ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, informó ayer que en 186 escuelas se dará inicio al Plan Avícola Escolar, que permitirá abastecer a las escuelas con su propia producción.

La declaración la hizo Istúriz en la Unidad Educativa Simón Rodríguez, ubicada en la parroquia El Recreo, con motivo de cumplirse los 250 años del natalicio de Samuel Robinson, y donde expresó que el Plan Avícola, “nos permite darle su gallinero vertical con 200 gallinas a esta escuela para que se produzcan los huevos y sean para el consumo de los chamos en su misma escuela”.

Aseguró que “el poder no está en Miraflores ni en la Asamblea (Constituyente), el poder está aquí, en las voluntades de cada uno de nosotros, y debemos lograr el mejoramiento y condiciones de vida de nuestro pueblo”. Añadió que la Revolución está obligada a desarrollar esa voluntad y poder que está presente en cada hombre y en cada mujer.

“La suma de poder de una localidad es lo que se llama el poder del lugar, y el poder de Simón Rodríguez está en los hombres y mujeres de esta patria. Y por eso Chávez creó los consejos comunales y la comuna”, aseguró.

Crear y formar voluntades

Istúriz apuntó que educar es crear voluntades y formar voluntades y allí radica la expresión del verdadero poder. También manifestó que todos los niños tienen potencialidades y los maestros están obligados a crear las condiciones para que esas potenciales se desarrollen y allí debe enfocarse la comunalización de la educación.

Asimismo, enfatizó que debemos crear una educación popular, lo que fue planteado por Simón Rodríguez, y por esa razón, señaló: “El primer contenido del currículo es la papa, por eso el que no come no aprende, y por eso nosotros tenemos el Programa de Alimentación Escolar y las políticas de protección al estudiante”.

T/ Leida Medina Ferrer

F/ MPPE