Plan «Cada pupitre cuenta» llega a escuelas indígenas en Amazonas

El Plan «Cada Pupitre Cuenta» alcanzó a dos importantes comunidades indígenas, con la entrega de mesas y sillas dignas para las niñas y niños de la Unidad Educativa «Arturo Uslar Pietri» y a la Escuela «Argelia Laya», informó el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, por medio de su cuenta oficial de red social Facebook.

El mandatario regional destacó que en el mismo reseñó que esta iniciativa, impulsada por un esfuerzo incansable y sacrificio colectivo, es la voluntad hecha realidad de todos quienes creen en un futuro mejor para el estado, y su objetivo principal es cumplir la deuda histórica de garantizar un aula digna para la formación de los jóvenes.

Rodríguez expresó que observar las sonrisas de esos niños y el alivio en los ojos de sus maestros al recibir el mobiliario es el motor que impulsa el trabajo diario, para asegurar que ahora los jóvenes pueden formarse y soñar con un futuro mejor.

F/VTV