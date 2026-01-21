Plan comunal cosechará 17 millones de kilos de arroz entre marzo y abril

Para este 2026 se prevé la cosecha de 17 millones de kilos de arroz para el período entre marzo y abril; a través de un plan comunal, así como un proyecto para la cosecha de leguminosas y caraotas negras, así lo informó el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, durante una entrevista en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, resaltó que en un eje que se expande desde Sabaneta, Barinas; hasta Elorza, Apure; se pretende desarrollar un plan de producción cárnica, así como un plan cerealero en las localidades guariqueñas de Tucupido, Valle de la Pascua y Zaraza, mientras que en el estado Zulia se trabajará la industria del pescado. «Lo que se está haciendo es democratizar la producción en este país».

Por otra parte, recordó que un total de 23 mil proyectos comunales fueron plenamente culminados, y otros 10 mil permanecen en plena ejecución en todo el territorio nacional.

F/VTV