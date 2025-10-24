Plan Coporo avanza en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en Mérida

En el pro del fortalecimiento de la soberanía alimentaria se continúa el impulso del Plan Coporo en el eje Panamericano del estado Mérida, en los municipios Alberto Adriani y Obispo Ramos de Lora, con la participación activa de más de 20 productores locales.

A más de dos meses de su puesta en marcha, se han realizado supervisiones técnicas para evaluar el desarrollo del programa, así lo informó el director de MinPesca en el estado Mérida. Leonardo Pirela: «Tomando en cuenta parámetros como el crecimiento, la talla y el peso de los ejemplares sembrados. Estas acciones permiten garantizar el cumplimiento de los estándares necesarios para el avance sostenido del plan».

Por su parte, el acuicultor del municipio Obispo Ramos de Lora y miembro del CONPPA Fundo Zamorano y productores independientes del eje Panamericano, Oscar Prada, expresó que el cultivo del coporo (Prochilodus mariae) «representa una alternativa de producción en la comunidad», convirtiéndose así en una fuente importante de proteína animal, que contribuye a la seguridad alimentaria de las comunidades.

Con estas acciones la entidad continúa apostando al desarrollo agroproductivo y acuícola, con miras a extender el Plan Coporo hacia otros municipios, fortaleciendo la producción nacional y el bienestar de la población.

F/Gobernación de Mérida