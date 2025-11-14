Plan de Asfaltado avanza en Santa Cruz de Aragua

Como parte del Plan de Asfaltado que se desarrolla en el municipio José Ángel Lamas del estado Aragua, más de 330 toneladas de pavimento se han colocado en la carretera nacional Santa Cruz – Cagua, anunció el alcalde del municipio, Tony García.

Asimismo, detalló que próximamente arribarán al municipio más de 700 toneladas de material asfáltico con el apoyo de Vías de Aragua, para ejecutar la primera fase de este proyecto que va desde la vía Santa Cruz – Cagua, la avenida principal de La Arboleda.

“También estamos ejecutando jornadas de bacheo en diversos puntos, como la vía Santa Cruz – Palo Negro y en las calles del casco central como Misionero, El Ganado, Bolívar, Sucre, entre otras”, informó García

‎ Igualmente, añadió que las labores se extenderán a la vía Santa Cruz – La Julia, así como también a las comunidades de Centro I, Centro IV, La Haciendita, Santa Eduviges, entre otros.

‎Por otra parte, como medida preventiva y con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación del tráfico, fueron colocados reductores de velocidad en la vía que conduce a la zona agroindustrial Santa Cruz – Turagua.

‎Con estas acciones, la gestión local consolida su compromiso con el fortalecimiento de la vialidad, para mejorar la conectividad y la modernización de los espacios urbanos.

La Alcaldía Bolivariana del municipio José Ángel Lamas, ejecuta estas obras enmarcadas en la segunda transformación, ciudades humanas para el buen vivir, servicios públicos e infraestructura, como lo establece la Ley del Plan de la Patria y las 7 grandes transformaciones.

F/Prensa Alcaldía de Lamas