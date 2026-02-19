Plan de Control de Vegetación continúa desplegado en subestaciones de Nueva Esparta

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) realizó trabajos de poda y desmalezado en la subestación Morropo, ubicada en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta, labor que ha permitido la recolección de aproximadamente 2 metros cúbicos de desechos vegetales.

Las actividades realizadas impactan positivamente en 4.500 familias que residen en las comunidades de calle Cedeño, Bella Vista, Concorde, Sabanamar y Costa Azul de los cinco circuitos que operan desde esta subestación.

El desmalezado y la poda preventiva son fundamentales para asegurar la operatividad óptima de las líneas eléctricas, minimizando riesgos de interrupciones en el suministro y garantizando un servicio más seguro y eficiente para todos los habitantes de la zona.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) a través de CORPOELEC reafirman su compromiso en garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas, en aras de asegurar un servicio eléctrico confiable y de calidad.

F/Prensa MPPEE-CORPOELEC