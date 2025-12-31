Plan de estudio de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer incluye defensa, transformación social y económica

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes en Maracay las tres tareas fundamentales que conformarán el plan de estudio de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer “Nora Castañeda”. La iniciativa busca impartir formación estratégica a las venezolanas en áreas sociales, de defensa y económicas, con el propósito de consolidar su papel en la transformación nacional.
“Educar para transformar la sociedad desde la familia, construir familias humanas en valores y educadas que sepan construir una nueva sociedad”, expresó.
“Este será un módulo obligatorio para que, en perfecta unión popular-militar-policial e inspiradas en las heroínas Josefa Joaquina Sánchez y Ana María Campos, las mujeres sean combatientes en la defensa de la soberanía nacional”, detalló.