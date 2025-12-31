Plan de estudio de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer incluye defensa, transformación social y económica

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes en Maracay las tres tareas fundamentales que conformarán el plan de estudio de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer “Nora Castañeda”. La iniciativa busca impartir formación estratégica a las venezolanas en áreas sociales, de defensa y económicas, con el propósito de consolidar su papel en la transformación nacional.

Maduro explicó que la primera tarea será la formación para la transformación social, orientada a dotar a las mujeres de herramientas teóricas y prácticas para impactar positivamente desde la familia y la comunidad

“Educar para transformar la sociedad desde la familia, construir familias humanas en valores y educadas que sepan construir una nueva sociedad”, expresó.