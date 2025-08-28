Plan de Formación para Subestaciones de Transmisión desplegó CORPOELEC en la región andina

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento aplicado en áreas estratégicas de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), desplegó en la región andina el Plan Especial de Formación de Operadores Integrales de Subestaciones de Transmisión, basado en habilidades teóricas y prácticas, solución de problemas, investigación e inducción al trabajo seguro y ambientalmente sustentable.

El proceso de instrucción está dirigido a operarios integrantes de la fuerza trabajadora de los estados Táchira, Mérida y Trujillo, quienes conforman el equipo para el desarrollo de la agenda formativa prevista hasta el mes de septiembre de 2025.

La División de Formación multiplica el sentido pedagógico mediante metodologías de participación activa para el diagnóstico, evaluación, desarrollo de contenidos, trabajos de campo y técnicas orientadas al capital humano que ejerce funciones identificadas en el control de equipos, supervisión y ejecución de instrucciones operativas recibidas del Centro de Despacho.

De esta manera, Corpoelec de cara al Plan Especial de Formación de Operadores de Subestaciones de Transmisión, avanza junto a la clase trabajadora en la operatividad óptima que garantiza efectividad en el servicio del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

F/Prensa MPPEE – CORPOELEC