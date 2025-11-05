Plan de impermeabilización abarcará 5 mil edificios de Miranda

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, anunció la ejecución de un plan de impermeabilización que favorecerá a cinco mil edificios en urbanizaciones y sectores populares de la entidad. La iniciativa conforma un plan de acción integral diseñado para mejorar la calidad de vida de los mirandinos.

El mandatario regional detalló que la intervención abarcará aproximadamente 650 metros cuadrados de azotea por edificio, para sumar un total de 3,5 millones de metros cuadrados de superficie a impermeabilizar en toda la entidad federal.

Un esfuerzo conjunto

Serrano extendió que para el desarrollo de este proyecto se contará con el apoyo estratégico de la madrina del estado, Gabriela Jiménez, así como con la colaboración del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas. Esta alianza busca garantizar los recursos y la logística necesarios para el éxito del plan.

Además del plan de impermeabilización, el mandatario regional reafirmó el compromiso de su gestión con la recuperación integral de las infraestructuras escolares. Informó que de mil 400 instituciones educativas en la entidad, ya se han intervenido 200, gracias al apoyo de las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) y del trabajo mancomunado de los tres niveles de gobierno y el Poder Popular organizado. Aseguró que trabajarán hasta recuperar la totalidad de los planteles.

Asimismo, resaltó los avances en el ámbito deportivo, con la rehabilitación de más de 250 instalaciones deportivas en trabajo conjunto y coordinado con las alcaldías de la entidad, “seguiremos trabajando en el ámbito educativo, deportivo para darle la mayor suma de felicidad posible a nuestra población”.

F/Gobernación de Miranda