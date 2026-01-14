Plan de Salud 2026 garantiza una atención integral a la población venezolana

El Gobierno Bolivariano informó este martes que el Plan por la Salud y la Vida 2026 contempla el despliegue de las misiones de salud del Gabinete Social, como garantía de atención de la población venezolana, y la activación de un programa de salud mental.

Durante un encuentro con la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la sede del Poder Ejecutivo, la ministra del Poder Popular de Salud, Magaly Gutiérrez, detalló que todos los programas sociales irán a las calles del país para la atención de las familias.

“Y también contamos con un programa salud mental, salud visual, salud bucal, para atender a toda nuestra población, que se verá reimpulsado en este 2026”, anunció, en relación a lo que se tiene programado desde ya para el desarrollo de las políticas de salud para este año.

Al respecto, la Mandataria Encargada avaló la iniciativa vinculada a la salud mental en atención a las familias que se encuentran conmocionas ante el ataque imperial ocurrido contra el país, el pasado 03 de enero: “Muy importante la salud mental para nuestro pueblo que quedó realmente impactado por esta agresión militar sin precedentes en la historia”.

T/Prensa Presidencial