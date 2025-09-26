Plan de siembra de maíz y de arroz 2025: Logra una superficie de más de 347 mil hectáreas sembradas

El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Julio León Heredia, informó que el Plan de Siembra de maíz y de arroz en este año 2025, ha tenido un logro de superficie de 347 489 hectáreas sembradas, con la finalidad de optimizar la producción agrícola mediante estrategias y tecnologías que fortalezcan la soberanía alimentaria y la competitividad del sector.

En este mismo orden de ideas, el ministro Heredia añadió que, de estas hectáreas sembradas, 194 352 son de maíz amarillo, y 153 137 son de maíz blanco, sobre todo, en los estados Guárico, Portuguesa, Barinas, Yaracuy, Bolívar, Monagas y Anzoátegui.

Asimismo, indicó que el rendimiento que están obteniendo en la actualidad, está superando los 5 mil kilos por hectárea, muestra que señala que «aquí en Guárico vamos a tener una producción muy positiva».

Al mismo tiempo, ha detallado los avances que se han tenido en la entidad llanera:

Más de 170 mil hectáreas de maíz sembradas en Guárico, cuando la meta que tenían al iniciar el proyecto era de 70 mil.

6 mil hectáreas de maíz sembradas en la Agropecuaria Chaguarama

En este contexto, una de las voceras productivas del lugar, acotó que gracias al apoyo que le ha otorgado el presidente Nicolás Maduro, se ha logrado el desarrollo próspero de13 400 hectáreas para los campesinos, para el mejoramiento económico de los lugareños, así como para el pueblo en general.

Mientras que uno de los voceros principales de los campesinos de la región guariqueña, expresó: «Hoy en día este trabajo ha sido un éxito, por apoyo que ha recibido del Presidente para garantizar la producción, lo que ha llevado a pueblo de Guárico a tener estabilidad», subrayando a su vez, que este año van por más de 200 mil».

T y F/Prensa Presidencial