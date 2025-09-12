Plan Independencia 200: Jornada de ejercicios militares se llevaron a cabo en Nueva Esparta

El estado Nueva Esparta se incorporó con firmeza al Plan Independencia 200 «Resistencia y Ofensiva Permanente», desde la Base Aérea Luisa Cáceres de Arismendi, en el municipio Díaz.

El Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima e Insular (Redimain), Almirante José Hernández Abchi, junto al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-71) Nueva Esparta, Almirante Carlos Luque Solórzano, lideraron una jornada de ejercicios militares y de seguridad ciudadana.

La actividad contó con la presencia institucional de la secretaria general de Gobierno, Aquielis Rojas, en representación de la gobernadora Marisel Velásquez, y de la presidenta del Consejo Legislativo estadal, Jennyffer Gil, para reafirmar la unidad monolítica de los poderes públicos en defensa de la soberanía nacional.

El Almirante Hernández Abchi, expresó su reconocimiento al pueblo neoespartano por su participación activa en este ejercicio, que forma parte del adiestramiento permanente para garantizar la paz, la estabilidad y la protección del territorio insular frente a cualquier amenaza.

T/CO