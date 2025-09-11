Plan Independencia 200: “Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó del despliegue del Plan Independencia 200, que implica que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y organismos de seguridad del Estado deben garantizar, en su totalidad, la protección de las costas venezolanas.

“Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos de violencia”, indicó el jefe de Estado luego de activar 284 frentes de batalla como parte del despliegue “Plan Independencia 200”.

Indicó que Venezuela eleva su capacidad de acción en todas las ciudades del país. “Defensa integral, resistencia activa y ofensiva permanente” es el objetivo de la unión popular-militar-policial para la defensa de la soberanía.

“Nunca estaremos de rodillas”, expresó el mandatario nacional.

Recordó que el alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana aún se encuentra activa a través del Sistema Patria.

