Plan israelí para ocupar Gaza viola derecho internacional

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, censuró el domingo por la noche la intención del gabinete extremista del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de ocupar la Franja de Gaza y tomar el control de seguridad del enclave, calificando sus acciones de “flagrante violación del derecho internacional”.

En su discurso en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), el embajador ruso advirtió que el plan de Israel agravaría la crisis humanitaria en la Franja y aumentaría el sufrimiento de la población civil palestina.

Denunció que las acciones del régimen, incluidas el desplazamiento forzoso de la población de Gaza y el uso del hambre como arma de guerra en el sitiado enclave costero, constituyen “crímenes de guerra”.

Nebenzia advirtió, además, que la actual escalada de violencia en Gaza amenaza la seguridad regional y la vida de los retenidos israelíes. Por lo tanto, rechazó cualquier expansión de la ofensiva por parte de Israel y apoyó una solución diplomática para el conflicto.

El viernes, el gabinete de seguridad israelí aprobó el plan para ocupar la ciudad de Gaza. Más tarde, ante rechazos y condenas internacionales a la iniciativa, Netanyahu afirmó que su objetivo no es ocupar el enclave, sino “liberarlo” y “desarmar” al movimiento de Resistencia palestino HAMÁS.

El movimiento HAMÁS rechazó las declaraciones de Netanyahu, considerándolas un intento desesperado de exonerar al régimen israelí de los crímenes cometidos en Gaza y distorsionar la realidad de la ocupación.

La ONU ha rechazado el plan israelí, enfatizando que Gaza es palestina y debe seguir siendo parte integral de un Estado palestino. Ha advertido, asimismo, que expandir las operaciones militares podría tener “consecuencias catastróficas” para los civiles palestinos y los retenidos israelíes. La Unión Europea (UE) y muchos países occidentales también se han opuesto al plan israelí, pidiendo al régimen revertirlo.

F/HispanTV