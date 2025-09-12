Plan Nacional de Control de Vegetación atenderá sistema eléctrico en 30 comunidades orientales

Este viernes 12 de septiembre, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) atenderá a 30 comunidades de los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre con el Plan Nacional de Control de Vegetación, cuyo despliegue se realizará entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.
En Anzoátegui, el abordaje se realizará en los municipios Simón Bolívar y Simón Rodríguez. En este sentido, impactará positivamente en el suministro eléctrico de Los Machos (vía Naricual) y Avenida José Anzoátegui (Zona Industrial Los Mesones), así como los sectores San Miguel, Cincuentenario y Los Chaguaramos.
Asimismo, las maniobras de mantenimiento preventivo abarcarán las comunidades Zamuro Adentro (Maturín); y Orocual y Chaguaramal (Piar).
En Nueva Esparta, las cuadrillas de Programación y Control de Vegetación se extenderán a los corredores de líneas de distribución en las parroquias Porlamar y San Juan Bautista.
El despliegue en el estado Sucre se concentrará en seis municipios, donde se ejecutarán labores de despeje de vegetación cercana a las redes eléctricas, con el objetivo de garantizar la fluidez del servicio eléctrico.
- Municipio Ribero
Carrizal de La Cruz, Las Manoas, Las Manoitas, Las Mangas y Villa Caldera.
- Municipios Andrés Eloy Blanco y Andrés Mata
Campo Ajuro, Poblado de Guarapiche, Botuco, Santa Bárbara y Cedeño Los Blancos.
- Municipios Cajigal y Arismendi
Bohordal, Rio Seco, Cangrejal, Hospital de Yaguaraparo y Alcaldía de Cajigal.
- Municipio Bermúdez
5 de julio, Puchuruco, Zona Industrial, Las Azucenas y Playa Copey.
Para mayor información sobre la programación de las jornadas de control de vegetación, visita el canal oficial en Telegram: @minenergia_ve.