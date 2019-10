Plan Nacional de Parto Humanizado cuenta con más de 15 mil promotoras comunales a escala nacional

El Plan Nacional de Parto Humanizado, creado por el presidente Nicolás Maduro el 11 de julio de 2017, ha formado hasta la fecha a 15.484 promotoras comunales de parto humanizado y lactancia materna, y más de 4.000 están en proceso de formación en todos los estados del país.

La información la ofreció ayer la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Asia Villegas, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde se realizó un encuentro de círculos de apoyo gestacional y de lactancia materna, cuyo objetivo es preparar a las mujeres embarazadas física y psicológicamente para un parto natural y sin violencia.

Señaló que el proceso de formación de las promotoras, “está monitoreado de manera rigurosa, tenemos una meta que cumplir, pero no solo es la meta para cumplir el número de promotoras comunales de parto humanizado que se han formado, sino que hacemos vida en el Órgano Superior de Parto Humanizado y Lactancia Materna, donde se están buscando los indicadores del nuevo orden para dar cuenta de este trabajo”, expuso.

Villegas destacó que las promotoras durante la etapa de formación obtienen herramientas, saberes y conocimientos para el acompañamiento de las gestantes, de sus parejas, de sus familias y de la comunidad, “en la procura de recuperar el derecho a decidir de nuestras mujeres, sobre todo para que la maternidad sea deseada, feliz y segura”.

En ese sentido, apuntó que la mayoría de las promotoras comunales de parto humanizado son lideresas en sus comunidades, “han impulsado un acto de reconocimiento en la comunidad, la importancia en lo local y en el territorio de esta política nacional”.

Las promotoras tienen el desafío de alcanzar la meta de acompañar a un número determinado de gestantes y de madres lactantes. “Debe haber atención oportuna y de calidad por parte de la primaria en salud, que en nuestro país es Barrio Adentro, nada de eso es suficiente si no hay una promotora que haga acompañamiento y haya una comunidad organizada que se apropie del paradigma del parto humanizado y asuma como una las políticas sociales de protección más importantes de la comunidad”, aseveró.

Cero violencia obstétrica

La ministra expresó su satisfacción por las experiencias en las que ha constatado la excelente aplicación de diversas practicas, como es el caso de Curiepe, parroquia del municipio Brión de la región de Barlovento, estado Miranda, donde gracias a esta política ya han nacido 130 niñas y niños en la Sala de Parto Humanizado Mamá Balbina, atendidos con cero violencia obstétrica, 100 por ciento apego inmediato, acompañamiento, “y el hecho político de nacer en su terruño, en su comunidad”.

Villegas también mencionó la experiencia de Los Guayos, estado Carabobo, donde hay una maternidad de bajo riesgo obstétrico en la que se está incrementado el número de partos naturales por encima del índice de cesáreas, que “era uno de los grandes desafíos para reducirlas”.

Parto humanizado retoma jornadas en los parques

Sobre la jornada en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, indicó que participaron promotoras comunales de parto humanizado de las parroquias de los municipios Libertador y Sucre. “Estamos aquí por la retoma que hemos hecho de los parques como el Miranda. Próximamente volveremos a los parques Los Caobos y del Oeste, para que desde las comunidades tener un domingo de promoción de lo que son los círculos de apoyo gestacional y de lactancia materna. También de nuestras clases de formación a las promotoras comunales de parto humanizado y lactancia materna”, explicó.

Plan parto humanizado es inédito



Sobre la experiencia del Plan de Parto Humanizado en América Latina, Villegas comentó que hay movimientos a escala regional de parterías y de recuperación del parto respetado, del parto sin dolor y humanizado.

“En su conjunto, como una política social integral como la tiene Venezuela es inédito, porque no solo es la formación de las promotoras de parto humanizado, el plan nacional en términos de promover, la promotora comunal, sino que también en articulación con el Ministerio de Salud para poder asumir la captación temprana de nuestras preñadas. No es suficiente esto si no hubiese un apoyo directo de nuestro presidente Nicolás Maduro en la bonificación, que son transferencias directas a nuestras preñadas y a las madres lactantes”, subrayó.

Herramientas y conocimientos secuestrados

Por su parte, la formadora de promotoras comunales de parto humanizado Maritza Torres manifestó que el objetivo es compartir con la mujer embarazada un conjunto de herramientas y conocimientos que “han estado secuestrados por una suerte de hegemonía tecnológica, que pareciera que es un lenguaje al que no tienen acceso las mujeres del pueblo”.

En el Plan de Parto Humanizado, precisó, “se da una situación maravillosa, es poder hacer que esto (herramientas y conocimientos) que fue siempre un privilegio del sector privado sea ahora para todas las mujeres y nuestro pueblo, sin discriminación de ninguna índole. Los círculos de apoyo gestacional es para el encuentro de la promotora comunal de parto humanizado con sus gestantes en su comunidad. La promotora no tiene que ir a una oficina sino trabajar en su comunidad”.

T/ Leida Medina Ferrer

F/ María Isabel Batista