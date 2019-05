Plan Naguanagua Bella se inició en caños y quebradas

Los equipos pronto se ubicarán en El Guayabal, Los Guayabitos, las Quintas de Naguanagua y la avenida Hispano

El alcalde del municipio carabobeño Naguanagua, Gustavo Gutiérrez, puso en marcha el plan Naguanagua Bella con trabajos en los caños, quebradas y bocas de visita ante la llegada de las lluvias.

En el sector El Retobo, donde se activó este programa con maquinarias para la limpieza de caños, el burgomaestre del Gran Polo Patriótico notificó que en esta zona se da la “la mayor confluencia de las lluvias”, por eso las labores se concentran en evitar que la localidad “no se inunde como había ocurrido en años anteriores”.

De acuerdo con el mandatario bolivariano, los equipos pronto se ubicarán en El Guayabal, Los Guayabitos, Quintas de Naguanagua y la avenida Hispano, que se halla cerca del hotel Hesperia de esta franja.

“El municipio el año pasado y este año demuestra que nos hemos adelantado a la problemática que se avecina en tiempos de lluvia (…), con nuestra cuadrillas evitaremos la inundación que siempre ha padecido Naguanagua”, sostuvo.

A su juicio, los alcaldes deben trabajar apelando a la conciencia sobre la importancia de no botar desechos sólidos ni escombros en sitios donde no está permitido, pues “la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia”.

Se ha hecho un sacrificio para el alquiler de las maquinarias pesadas para que las comunidades “se sumen a esta labor que beneficia a todos”, enfatizó el servidor público, quien estuvo acompañado por los responsables de las áreas de ambiente.

Las faenas incluyen sumideros de ventana, rejillas y ya han tocado Terrazas de Paramacay, la avenida Universidad, avenida 190 y adyacencias del bulevar Rómulo Gallegos, en Capremco, entre otros.