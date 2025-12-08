Plan Techo Comunal atiende a más de 970 familias de la Comuna Productiva Negro Primero de Maturín

Específicamente 976 familias que conforman la Comuna Productiva Negro Primero, en la Parroquia San Simón, Maturín, Estado Monagas, están viendo hechos palpables en sus comunidades gracias a las directrices de atención para el pueblo organizado que ha dado el Presidente Nicolás Maduro y la Ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, a través del Plan Techo Comunal.

Estos trabajos ejecutados por el Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas junto a 60 trabajadores de Brigadas Comunitarias, han atendido a 320 viviendas, además de 2 Instituciones Educativas dentro del punto y círculo de la comunidad como es la E.P. “Félix Antonio Calderón” con una matrícula de 500 estudiantes y el C.E.I. “César Suppini” con 146 alumnos.

El proyecto ha contemplado la colocación de 3.280 láminas de zinc, 900 metros lineales de vigas de hierro y 1.150 metros cuadrados de manto asfáltico para generar seguridad y bienestar a estas familias ante el periodo de lluvias.

Mirian Pérez, habitante de la parroquia, manifestó su agradecimiento en nombre de todos los vecinos porque el programa de sustitución de techos es una bendición para los venezolanos.

T y F/ Prensa Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas