Plan Territorial de Semilleros Científicos cautivó a jóvenes de Camatagua

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) en el estado Aragua, en alianza con la Corporación de Salud (Corposalud), organizó una exitosa jornada del Plan Territorial de Semilleros Científicos en Camatagua.

Esta jornada se desarrolló en la Unidad Educativa Nacional Francisco Linares Alcántara, donde expertos de los entes mencionados, del Centro Didáctico para la Enseñanza de las Ciencias (CDEC) e Infocentro, se movilizaron para compartir conocimiento a través de actividades que combinaron el aprendizaje y lo lúdico.

La formación estuvo dirigida a estudiantes de 2do, 3ero y 4to año de bachillerato, quienes tuvieron la oportunidad de explorar diversas áreas de la ciencia que incluyeron la química, astronomía, microscopía, robótica, ciencias para la salud, ciencias informáticas y las ciencias para la producción.

Esta iniciativa se vincula con el primer vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, cuyo objetivo central es promover el interés científico desde edades tempranas y sembrar vocaciones científicas en la región.

Además, la jornada también contó con el apoyo logístico de la Gobernación y la alcaldía de Camatagua.

El Plan Territorial de Semilleros Científicos, impulsado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), busca fortalecer el vínculo entre la educación y la investigación y así promover el desarrollo de capacidades en áreas estratégicas para el país.

F/Mincyt con información de la Fundacite Aragua