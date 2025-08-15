Plan Vuelta a la Patria: Arriban 158 connacionales al país

Este viernes, un grupo de 158 ciudadanos venezolanos retornó al país desde Harlingen, Texas, en Estados Unidos, gracias al Plan Vuelta a la Patria, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para facilitar el regreso seguro de quienes se encontraban en el extranjero.

El vuelo llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”, donde fue recibido por autoridades, entre ellas Camilla Fabri, presidenta de la Misión Vuelta a la Patria, junto a representantes de organismos de seguridad y atención ciudadana, quienes brindaron asistencia integral a los pasajeros.

El grupo estuvo conformado por 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas. Tras su llegada, fueron atendidos por la Policía de Migración para completar los protocolos correspondientes.

Con este operativo, el número de venezolanos repatriados mediante este programa supera los nueve mil, consolidando un esfuerzo que busca facilitar el reencuentro familiar y garantizar condiciones dignas para el retorno al país.

