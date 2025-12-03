Plan Vuelta a la Patria: Llegan 304 venezolanos repatriados desde México

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, recibió este miércoles el vuelo número 94 del Plan Vuelta a la Patria correspondiente a 2025, con 304 connacionales provenientes de México que solicitaron voluntariamente su retorno al país.

La aeronave de Conviasa aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con este nuevo grupo de repatriados, quienes fueron recibidos por el canciller como parte del programa de retorno humanitario impulsado por el Gobierno Bolivariano.

Gil destacó que más de 18 mil venezolanos han regresado a través de la vía aérea desde la creación del plan, señalando que muchos de ellos migraron “obligados por la guerra económica implantada por el imperialismo estadounidense” y ahora vuelven al observar “el cambio y crecimiento financiero” que experimenta el país.

Según el titular de Exteriores, los retornados llegan con la disposición de sumarse al desarrollo productivo nacional y aportar al fortalecimiento económico y social de la nación.

El canciller reiteró que el Gobierno Bolivariano mantendrá su compromiso de garantizar el retorno de todos los venezolanos que deseen regresar, mediante un proceso seguro y organizado.

