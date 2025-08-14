Plan Vuelta a la Patria: Retornan al país 183 venezolanos

Arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira el vuelo número 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con 183 venezolanos provenientes de Estados Unidos, con escala en Honduras.

Los 163 hombres y 20 mujeres que llegaron a tierras venezolanas, fueron recibidos por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la Oficina Nacional de Atención Integral a la Víctima de Violencia (Onaivv), el Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre otros, quienes supervisaron los protocolos de protección y seguridad.

Esto con la finalidad de garantizar el retorno a casa en perfectas condiciones de los connacionales, como parte de las acciones del Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro, para que logren reunificarse con sus familias.

La Gran Misión Vuelta a la Patria constituye una esperanza de regreso de aquellos venezolanos que salieron de la nación, manipulados por los efectos de la guerra económica, e inducidos por campañas mediáticas. «Cada vuelo es un paso más hacia la reunificación familiar y una victoria contra las adversidades», aseveran las autoridades a propósito de la llegada de este nuevo vuelo desde su canal oficial de Telegram.

T/Con información de VTV