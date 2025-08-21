Plan Vuelta a la Patria: Venezuela recibe vuelo 60 con 313 compatriotas desde México

Este miércoles 21 de agosto arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira. el vuelo número 60 con 313 venezolanos provenientes de México.

El grupo está compuesto por 69 hombres, 108 mujeres, 61 niños y 75 niñas, quienes recibieron atención médica integral y orientación para su reincorporación plena a la vida en el país.

La acción forma parte del esfuerzo continuo del Estado venezolano para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos.

El Plan Vuelta a la Patria es un programa social del gobierno venezolano destinado a facilitar el retorno voluntario de migrantes venezolanos. El programa ofrece apoyo en asistencia jurídica, reincorporación a la educación, cultura y deportes, y protección socioeconómica.

