Planta Centro renace como símbolo de transformación para los trabajadores

Sentado en el piso, rodeado por trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, se unió a la celebración de una transformación conquistada con esfuerzo, disciplina y compromiso colectivo: la rehabilitación de Planta Centro.

Antes de recorrer las áreas renovadas del edificio administrativo, quiso agradecer a quienes, pese a las condiciones adversas, reafirmaron su convicción de seguir adelante y aportar a la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el estado Carabobo.

Esto ocurre con el eco de los aplausos en el ambiente. Hay abrazos y gestos de reconocimiento mutuo, expresiones que reflejan una unidad indoblegable inspirada en el ejemplo del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

La mayoría permaneció sentada, mientras otros escuchaban de pie, atentos a un intercambio que pronto se convirtió en una jornada de debate sincero, donde se proyectaron metas, se revisaron objetivos y se ratificó la voluntad de seguir apostando por un crecimiento sostenido.

Con la emoción a flor de piel, propia de esa recarga de energía necesaria para seguir adelante, Márquez inició el recorrido por el edificio renovado, cuya fachada y tres niveles fueron intervenidos y dotados con nuevo mobiliario para garantizar espacios dignos y funcionales para el desarrollo de las labores diarias.

Ese envión anímico reflejado en cada rostro evocó lo vivido días atrás en Planta Tacoa, en La Guaira, donde se avanzó en el compromiso de dar energía al país.

Cada paso representa un avance significativo en el bienestar de la fuerza motriz del SEN: su clase trabajadora, eje fundamental para consolidar un servicio eléctrico más eficiente y confiable para el pueblo venezolano.

