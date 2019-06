Planteles educativos contarán con bibliotecas digitales

Estudiantes de tres escuelas técnicas del Distrito Capital recibieron Tabletas Canaimas en el contexto del relanzamiento de la formación técnica para lograr una educación liberadora y emancipadora que adelanta el Gobierno Bolivariano

“La educación técnica es muy importante y tenemos que reforzarla”, dijo el ministro para la Educación, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, durante un recorrido que realizó por tres escuelas técnicas del Distrito Capital donde entregó tabletas Canaima a estudiantes del sexto año, y anunció que el programa que se está implementando en las universidades denominado Bibliotecas Digitales será llevado a los planteles educativos del país.

Explicó que se trata de una Biblioteca Digital conformada por 100 computadoras, que están cargadas con todo el contenido de los programas, y 30 de ellas se pueden utilizar en la biblioteca simultáneamente y las otras 70 son destinadas para préstamo. Indicó que se pueden prestar por horas, presentando la cédula de identidad.

El señalamiento lo hizo el ministro Istúriz al visitar la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana (ETCR) Manuel Palacio Fajardo, de la parroquia 23 de Enero, donde entregó 100 tabletas Canaimas a estudiantes del sexto año, e informó que este centro tendrá su Biblioteca Digital y los 52 docentes de este centro educativo recibirán hoy sus computadoras móviles. Estudiantes de las escuelas técnicas José de San Martín, ubicada en la avenida Morán, y Lino Gallardo, ubicada en Los Mecedores, con alegría y satisfacción recibieron también sus equipos Canaimas, de manos del vicepresidente sectorial Istúriz.

“Los felicito, es un tremendo plantel y cada día debe ser superior, recuerden que están en el 23 de Enero que es un símbolo para el país, de lo que es el movimiento popular y el pueblo organizado” señaló el ministro a los alumnos de la Técnica Palacio Fajardo. Este plantel tiene que lucirse -comentó- sobre todo en este momento que el país requiere de todas y todos, porque está siendo amenazado, golpeado, y pese a esta situación, el presidente Maduro hace un esfuerzo extraordinario para que la educación no se pare y para que cada día creamos más en nosotros, para que cada día seamos más soberanos de mentes.

Aprender haciendo

Destacó que es muy importante que nosotros asumamos el carácter robinsoniano de la educación cada día, y al respecto dijo “estamos en un relanzamiento de las escuelas técnicas y debemos rescatar el carácter robinsoniano de aprender haciendo, porque lo que no se hace, no se aprende, tenemos que aprender haciendo las cosas”, enfatizó.

En su mensaje felicitó al profesor que mostró durante su recorrido como se arma y desarma un máquina. Al respecto expresó: “Vamos a incorporar esta escuela al programa de reparación de las Canaimas y al de la reparación de los celulares, porque es muy importante que los muchachos sepan cómo repararlos”, afirmó.

Exhortó a los futuros técnicos a pensar cada día en una educación que nos oriente hacia buscar la emancipación, la liberación, que nos permita cada día ser más libres, más independientes como país, “porque los hombres y las mujeres de este país estamos preparados para eso, nos estamos preparando, y la educación debe ser un instrumento de preparación para la liberación, para la emancipación”, aseveró.

Comentó el ministro Istúriz que a él le correspondió defender en la Unesco las misiones educativas Robinson, Ribas, Sucre, creadas por Hugo Chávez, las cuales fueron muy atacadas, y al respecto dijo que uno de sus argumentos fue que tenemos renombradas universidades en Venezuela, “pero tenemos más de 100 años produciendo hierro en Venezuela y llegamos al siglo XXI y no hacemos un carro ni un riel de ferrocarril, y llegamos al siglo XXI sin hacer nada de eso, dónde está la calidad de esa educación”, citó.

Mencionó que tenemos técnicos medios, técnicos superiores en hierro, ingenieros en hierro, magister en hierro, doctores y ph en hierro, y no hacemos ni un carro, “porque simplemente te gradúas para tí, pero no para el país”. Destacó que el hierro lo seguimos convirtiendo en barra, fundiéndolo y vendemos las toneladas como materia prima, y cuando esa tonelada la transforman en un producto elaborado y nosotros lo compramos, pagamos por 30 veces lo que nos dieron por la misma tonelada”.

Indicó que los países que tienen la capacidad de transformar la materia prima son los industrializados, los desarrollados, los países ricos y del primer mundo, “y nosotros somos los países pobres y somos dueños del hierro, oro, coltán, petróleo vean ustedes, ellos son industrializados, porque el imperialismo es un centro de acumulación que domina a unos países que tiene a su alrededor y mantiene a esos países dominados para tenerlos como fuente de materia prima barata y compradores de cachivaches caros”.

Hacia una educación emancipadora

Ante esta realidad, el vicepresidente del área social dijo que si nos mantenemos en la periferia, podemos tener hiero, oro, gas, coltán, diamantes y seremos países pobres toda la vida, si no rompemos los lazos de dominación del centro de poder de acumulación hacia la periferia. En su opinión no hacemos nada siendo dueños de nuestras riquezas, si no somos capaces de transformarla en productos elaborados.

Aseveró Istúriz que no podemos seguir educando y formando para que los muchachos vayan a ser materia prima y mano barata para los que especulan al pueblo, y al respecto instruyó que todos los estudiantes técnicos tienen que elaborar un proyecto, “debe ser una materia, no puede graduarse nadie que no sepa hacer un proyecto de su área”, enfatizó.

Finalmente indicó que, además del proyecto, cada técnico tiene que saber construir una organización socioproductiva, una empresa de producción social o una unidad de producción familiar. Tenemos que enseñar a los muchachos eso para que ellos no salgan de las escuelas técnicas para que los explote otro, sino trabajar en su comunidad.

T/ Elízabeth Pérez Madriz

F/ Jonathan Manzano

Caracas