Planteles educativos del estado Sucre reciben dotación de insumos escolares

En un firme compromiso con la educación y el futuro, se llevó a cabo la dotación de útiles escolares, uniformes, calzado y materiales de construcción para seis instituciones de la Comuna Socioproductiva Bebedero Potencia, en el estado Sucre, acción que fue ejecutada por medio del Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Gobierno regional, con el fin de fortalecer el bienestar estudiantil en la entidad.

La Escuela General Francisco Bermúdez fue el centro de distribución de esta jornada que reunió a autoridades, líderes comunales, docentes, padres y representantes. Asimismo, este espacio se convirtió en punto de encuentro para reafirmar el trabajo articulado entre el Estado y el Poder Popular organizado.

Esta entrega directa de recursos responde a una política de atención prioritaria a las comunidades, con el propósito de asegurar condiciones dignas para el desarrollo académico de niños, niñas y adolescentes. La dotación también incluyó materiales para el mejoramiento de la infraestructura escolar, lo que fortalece el sistema educativo en el país.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, garantiza que los insumos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan, en aras de impulsar la excelencia académica y el desarrollo integral de la juventud.

